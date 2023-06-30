理財優惠好禮
美元3個月定存享年利率加碼0.3%
外幣存款享高利
生日當月至台北富邦銀行出示專屬電子生日賀卡(手機出示或列印)，臨櫃承作美元3個月定存，利率依本行美元3個月期美元定存牌告年利率加碼0.3%，專案每人承作上限美元5萬元。舉例說明：若3個月牌告年利率為0.65%，0.65% + 0.3%= 0.95%，專案年利率為0.95%。
- 活動對象
限本行財富管理會員(個人理財、白金理財與私人銀行理財)之個人戶（不適用國際金融業務分行客戶）。
- 資金來源
資金來源限定新資金、新台幣定存或新台幣活存轉存，說明如下：
- 本專案活動期間為即日起至2023/6/30。
- 本活動之優惠限本人承作，且不得與其他優惠專案合併使用。
- 以上優惠利率以年利率表示，固定利率計息，客戶承作本專案定存之利息依客戶實際存款期間計算。
- 本專案之優惠定期存款利息以單利計息，優惠利率以本行美元3個月期美元定存牌告年利率加碼0.3% ，且到期後不得再以本專案之優惠利率續存，本行將依照客戶約定之到期處理指示辦理。若本專案定期存款到期後辦理續存，該續存之定期存款利率係按到期當時本行之牌告利率承作，不得再按本專案優惠利率續存。
- 本專案之優惠定期存款中途解約者，不適用上述約定之優惠利率，利息應改按起存日本行一般牌告與實存期間相當期別之定期存款適用利率單利八折計付(例如：存滿一個月未滿二個月者，按本行一個月定期存款牌告利率八折計息)，未存滿一個月中途解約者，不予計息。如中途解約，本行有權請求客戶給付溢付之利息差額，並自客戶存款本金內扣抵前所溢付之利息差額。
- 客戶承作外幣存款須自行承擔日後轉換為新台幣或其他幣別所可能產生之匯兌風險。
- 本專案未規範之其他相關事宜，適用客戶與本行另立之存款約據(含其變更或修訂)之約定內容辦理。為因應市場狀況，本行將保留變更、提前結束或延長本活動之權利，變更內容以本行官方網站公告為準。
理財優惠好禮
海外債手續費3折優惠乙筆
海外投資積財富
生日當月至台北富邦銀行出示專屬電子生日賀卡(手機出示或列印)臨櫃申購海外債，享有手續費3折優惠乙筆。
- 活動對象
限本行財富管理會員(個人理財、白金理財與私人銀行理財)之個人戶（不適用國際金融業務分行客戶）。
- 本專案活動期間為即日起至2023/6/30。
- 本行財富管理會員(限本人)至於生日當月內臨櫃申購海外債之標的方享手續費3折優惠（限乙筆）。
- 活動適用標的：海外債所有標的皆適用此活動。
- 已使用手續費優惠之當日交易、預約交易或長效單，若取消該筆交易，將喪失該筆交易手續費折扣優惠。
- 本活動手續費優惠專案所適用之優惠費率，係以本活動期間內臨櫃新申請辦理，且於營業時間內生效之新契約為限，如於本活動期間本行營業時間內所申請之預約交易或長效單交易，將以實際生效日適用費率為準。
- 所載之活動內容本行保留隨時終止或更改之權利，並於本行網站公告週知。其他未盡事宜悉依本行相關作業辦法辦理。
- 有關本行經營信託業務之相關資訊可洽本行官網查詢。
- 本文宣並非為海外債券(以下簡稱本商品)銷售之要約或要約之引誘。本商品交易係本行依據投資人之運用指示，本行未就本商品之收益或盈虧為任何保證，亦不分擔投資風險。
- 本商品投資並非存款；亦非屬存款保險承保範圍，客戶投資本商品前應詳閱「特定金錢信託資金投資海外公司債券產品說明暨投資風險預告書」，自行了解判斷並自負盈虧。
- 投資人於交易前應充分了解本商品之性質及相關財務、會計、稅制或法律等事宜，自行審度本身財務狀況及風險承受程度，始決定是否進行投資，以免因交易遭到無法承受之損失。
- 本商品投資之各項風險均應由客戶自行承擔，相關風險包括市場風險、匯兌風險、投資風險、流動性風險、信用與違約風險、國家風險、投資人提前贖回的風險、結算風險、利益衝突風險、槓桿風險、稅賦風險、次順位債券風險、變動配息率風險、新興市場風險、永續債相關風險等(以上為例示，依個別債券性質不同，所含風險有別)等，最大可能損失為全部投資本金(倘有利息，亦包含利息)。
- 依照主管機關法令規範，專業投資人與非專業投資人可得投資之海外債券標的具備不同限制，各相關限制請詳依各海外債券之產品說明書。
- 債券或其發行機構/保證機構信用評等為投資債券之重要評估指標之一，投資人應注意發行機構或保證機構之信用風險，其可能無法履行付息及還本承諾，投資人可能因此損失部分或全部原始投資本金。投資債券時，投資人請評估個人投資經驗、投資目標與風險承受程度，審慎選擇合適的信用評等債券
理財優惠好禮
基金單筆申購手續費最低1折優惠乙筆
投資基金好優惠
生日當月(含)起3個月內至台北富邦銀行出示專屬電子生日賀卡（手機出示或列印），或於自動化通路登入確認身分即可享基金單筆申購手續費優惠乙次(排除ETF、貨幣型及後收型)。
- 活動對象
限本行財富管理會員(個人理財、白金理財與私人銀行理財)之個人戶（不適用國際金融業務分行客戶）。
- 本專案活動期間為即日起至2023/6/30。
- 本活動僅臨櫃交易、網路銀行、行動銀行、語音交易擇一使用，自動化通路申購將套用第一筆交易做為生日優惠。
- 活動基金: 全系列基金皆可適用(排除貨幣型基金、ETF、後收型基金)。
- 本活動之優惠限本人使用，且不得與其他基金申購優惠專案合併使用。
- 已使用手續費優惠之交易，若取消該交易者，將喪失該手續費折扣優惠資格。
- 本活動之手續費折扣優惠專案所適用之優惠費率及全系列基金標的，係以本活動期間內新申請之契約辦理，且於營業時間內生效之新契約為限。如逾本活動期間內所申請之預約交易，將以實際生效日適用費率為準。
- 所載之活動內容本行保留隨時終止或更改之權利，並於本行網站公告週知。其他未盡事宜悉依本行相關作業辦法辦理。
- 有關本行經營信託業務之相關資訊可洽本行官網查詢。
提醒您投資人透過本行辦理『特定金錢信託投資國內外基金』業務應注意事項：
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- 本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
- 基金並非存款，而係一項投資，投資非屬存款保險承保範圍，基金投資具投資風險，此一風險可能使本金發生虧損，投資人須自負盈虧，本行不保本不保息，本行除盡善良管理人注意義務外，不擔保投資盈虧或運作績效，投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險，仍均由投資人自行承擔。
- 投資人為投資標的之運用指示前，已確實詳閱該投資標的之相關資料及其規定，並已暸解各項投資風險(包括最大可能損失為損失所有投資本金之可能)。
- 投資人辦理特定金錢信託業務時，需瞭解並同意本行可能得自交易對手之任何費用，均係作為本行收取之基金通路報酬，投資人可至本行基金通路報酬揭露網頁中查詢。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
- 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金經理公司公告之淨值為準；部分基金採雙軌報價，申購參考價格／贖回參考價格僅供參考，實際交易以基金經理公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎；海外交易所買賣基金及國內指數股票型基金(ETF)之淨值、參考贖回價格、參考申購價格皆為集中市場之市場收盤價。國內外指數股票型基金(ETF)之淨值並非客戶實際成交價格，客戶買賣成交價格為本行於交易所實際成交之平均價格。(如為假日則再遞延至次一營業日)。
- 基金交易應考量之風險因素如下：(1)投資標的及投資地區可能產生之風險：市場(政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動)風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣等風險。(2)因前述風險、受益人大量買回或基金暫停計算買回價格等因素，或有延遲給付買回價金之可能。
- 部分基金可能持有衍生性商品部位，可能達基金淨資產價值之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
- 投資人之交易如經基金經理公司認定為短線交易者，基金經理公司或銷售機構可拒絕受理申請轉換或申購要求，並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用，費用標準均依各該基金經理公司之規定。
- 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證，故不一定能取回全部之投資金額，投資人應慎選投資標的。
- 以非投資等級債券為訴求之基金係主要或有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。本類基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估。投資本類基金特有風險:(1)信用風險：由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，可能面臨債券發行機構違約不支付本金、利息或破產之風險。 (2)利率風險：由於債券易受利率之變動而影響其價格，故可能因利率上升導致債券價格下跌，而蒙受虧損之風險，非投資等級債券亦然。 (3)流動性風險：非投資等級債券可能因市場交易不活絡而造成流動性下降，而有無法在短期內依合理價格出售的風險。 (4)匯率風險：投資人以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時，需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險，取得收益分配或買回價金轉換回新臺幣時亦自行承擔匯率風險，當新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。 (5)非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，且不適合無法承擔相關風險之投資人。 (6)若非投資等級債券基金為配息型，基金的配息可能由基金的收益或本金或收益平準金中支付。任何涉及由本金或收益平準金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。部分基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。 (7) 非投資等級債券基金可能投資於符合美國Rule 144A規定之債券(境內基金投資總金額不得超過基金淨資產價值之30%；境外基金不限)，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。 (8)請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」查詢。
- 有關本行架上各家境外基金之『公平價格調整機制』及『反稀釋機制』彙整說明，投資人請詳見本行官網『基金‧投資‧信託>>基金搜尋』內各檔基金基本資料中『投資人服務及保護』查詢。
- 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，實際配息並以實際入帳之配息金額為主，任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損；另基金進行配息前有可能未先扣除應負擔之相關費用。投資人可至各家基金公司或總代理人網站查詢最近12個月內由本金支付配息之相關資料。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。
- 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定：境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十(符合「鼓勵境外基金深耕計畫」之境外基金，其投資大陸地區有價證券總金額上限為該基金淨資產價值之百分之四十)，故並非完全投資於大陸地區有價證券；投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限，惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金經理公司QFII額度之限制，故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
- 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
- 基金休市及暫停報價日查詢資料僅供參考，本行將依基金公司通知隨時更新及調整資料，實際成交報價仍依基金公司提供之確認單為準。
- 基金組合試算問卷及個人理財報告書之內容僅供參考，並不構成或解釋為本行對任何金融商品之招攬、推介、行銷或任何形式之要約。任何基於前開問卷或報告書內容之任何交易或投資決定，投資人均須自負風險及盈虧，本行不負任何責任。
- 上述資料只供參考用途，嘉實資訊股份有限公司、彭博有限合夥企業、Lipper自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
- 以上內容及相關規定以本行實際作業為準，本行保留隨時終止或更改之權利。有關本行經營信託業務之相關資訊可至本行官網查詢。地址：台北市大安區仁愛路四段169號，服務專線(02)8751-6665。
理財優惠好禮
房、信貸帳管費優惠0元
貸您幸福創未來
生日當月至台北富邦銀行出示專屬電子生日賀卡（手機出示或列印）申辦且於核貸後一個月內完成撥款，即享帳管費0元優惠。(房、信貸帳管費原為5,000元起)
- 活動對象
限本行財富管理會員(個人理財、白金理財與私人銀行理財)之個人戶（不適用國際金融業務分行客戶）。
- 本專案活動期間為即日起至2023/6/30。
- 借款人資格認定依本行授信相關規定為準。
- 本活動優惠適用對象限收到本行電子生日賀卡之本行理財會員（個人理財戶、白金理財戶與私人銀行理財戶)，於生日當月申請房貸或信貸，並出示本行發送之電子生日賀卡且成功撥貸可享帳管費0元優惠(信貸產品限於生日當月申辦本行昇利金、優職貸、上班族信貸、卡友信貸、自營業主信貸，並於核貸後一個月內完成契約簽訂並經本行檢核無誤完成款撥款，始適用本活動優惠)。如借款人未於生日前月收到本行發送之電子生日賀卡，可通知本行客服補發。
- 本活動不得與本行其他信貸優惠方案合併使用。
- 活動內容依本行最新規定為準，本行具有解釋、變更或終止優惠活動內容之權利，並保留客戶資格認定、貸款額度、貸款期限、適用利率及核貸與否之權利。
- 實際貸款條件，仍以本行提供之產品為準，且每一客戶實際之貸款利率仍視其個別貸款產品及授信條件而有所不同，如需詳細瞭解各產品之授信條件，請詳閱本行各產品之活動網頁，或洽本行任一分行，將由專人為您解說。
- 本行未與任何代辦或行銷公司合作辦理貸款事宜，敬請留意，以免損害自身權益。
- 若有相關活動問題，請電洽本行客服電話(02)8751-6665按5。
理財優惠好禮
美元優惠0.03元、歐元優惠0.05元。
旅遊理財輕鬆換
生日當月至台北富邦銀行出示專屬電子生日賀卡（手機出示或列印）新台幣換匯享美元0.03元、歐元0.05元優惠。
- 活動對象
限本行財富管理會員(個人理財、白金理財與私人銀行理財)之個人戶（不適用國際金融業務分行客戶）
- 本專案活動期間為即日起至2023/6/30。
- 臨櫃換匯限新台幣帳戶兌換不含現鈔。
- 客戶承作外幣存款須自行承擔日後轉換為新台幣或其他幣別所可能產生之匯兌風險。
- 換匯匯率優惠限新台幣結購或結售美元、歐元，舉例：本行新台幣兌美元即期賣匯為30.5(兌換1美元)，優惠0.03元，則表示客戶可以以30.47元兌換1美元成交。
- 結匯金額超過等值新台幣50萬元以上，需依規填寫外匯收支或交易申報書。
- 換匯優惠之提供，僅限本行每營業日09:00~15:30時段，本行保留調整/取消換匯匯率優惠之權利。
消費優惠好禮
ALUXE亞立詩 台灣首席婚戒品牌
璀璨珠寶享時尚
生日當月至全台ALUXE門市消費，出示專屬電子生日賀卡（手機出示或列印），享優惠消費81折起。
- 活動對象
本行財富管理會員(個人理財、白金理財與私人銀行理財)之個人戶（不適用國際金融業務分行客戶）。
- 本活動僅限台北富邦銀行財富管理會員使用，每人限兌換乙次，且不得與其他優惠專案合併使用。生日當月至全台ALUXE門市消費，出示專屬電子生日賀卡（手機出示或列印），享優惠消費81折起。
- 本活動僅適用於台灣ALUXE亞立詩門市，期限至2023年06月30日止，逾期自動失效。
- GIA鑽石、限定款式及黃金系列不包含在此活動內。
- 如有任何爭議，ALUXE保有活動最後變更、解釋、行使之權利，實際使用方式請依照門市為主，恕不另行公告。
消費優惠好禮
哈佛健檢-富盈診所
檢視健康好時機
生日當月出示專屬電子生日賀卡（手機出示或列印），預約精選健檢方案享有套餐專案價。
精選健檢方案：心血管/防癌/免疫/基因檢測
哈佛e院的 線上諮詢
- 活動對象
本行財富管理會員(個人理財、白金理財與私人銀行理財)之個人戶（不適用國際金融業務分行客戶）。
- 本活動僅限台北富邦銀行財富管理會員使用，每人限兌換乙次，且不得與其他優惠專案合併使用，生日當月至哈佛健檢-富盈診所，出示專屬電子生日賀卡(手機出示或列印) ，即可享有健檢生日套餐專案價。
- 本專案活動期間為 2022 年07 月01日 ~ 2023 年06 月30日。
- 部分健康檢查項目安排有特定日期，須依哈佛健檢-富盈診所規範辦理。
- 此專案項目不得保留或更換其他等值項目。
- 如有任何爭議，哈佛健檢-富盈診所保有活動最後變更、解釋、行使之權利。所載之活動內容本行保留隨時終止或更改之權利，並於本行網站公告週知，其他未盡事宜悉依本行相關作業辦法辦理。
- 洽詢預約專線：(02)6636-3996分機237、238、239。
消費優惠好禮
金色三麥
精彩饗宴同享樂
生日當月至全台金色三麥任一分店内用消費，出示專屬電子生日賀卡（手機出示或列印），即可獲贈6吋蛋糕乙份。
- 活動對象
本行財富管理會員(個人理財、白金理財與私人銀行理財)之個人戶（不適用國際金融業務分行客戶）。
- 本活動僅限台北富邦銀行財富管理會員使用，每人限兌換乙次，且不得與其他優惠專案合併使用。生日當月至金色三麥門市內用消費，出示台北富邦銀行專屬電子生日賀卡 (手機出示或列印)，即贈送壽星禮 — 6吋蛋糕乙份。
- 優惠期間為 2022 年07 月01日 ~ 2023年06 月30日。
- 本專案活動兌換時需加入金色三麥會員，6吋蛋糕需提前三天預訂。
- 如有任何爭議，金色三麥餐飲股份有限公司保有活動最後變更、解釋、行使之權利。所載之活動內容本行保留隨時終止或更改之權利，並於本行網站公告週知，其他未盡事宜悉依本行相關作業辦法辦理。
消費優惠好禮
petit doux 微兜
微醺放鬆好浪漫
生日當月至全台petit doux 微兜任一分店内用消費，出示專屬電子生日賀卡（手機出示或列印），即可獲贈瓦帕鬆餅乙份。
- 活動對象
本行財富管理會員(個人理財、白金理財與私人銀行理財)之個人戶（不適用國際金融業務分行客戶）。
- 本活動僅限台北富邦銀行財富管理會員使用，每人限兌換乙次，且不得與其他優惠專案合併使用。生日當月至peit doux 微兜內用消費，出示台北富邦銀行專屬電子生日賀卡 (手機出示或列印)，即贈送壽星禮 — 瓦帕鬆餅乙份。
- 優惠期間為 2022 年07 月01日 ~ 2023年06 月30日。
- 本專案活動兌換時需加入petit doux 微兜會員，瓦帕鬆餅需提前三天預訂。
- 如有任何爭議，petit doux 微兜保有活動最後變更、解釋、行使之權利。所載之活動內容本行保留隨時終止或更改之權利，並於本行網站公告週知，其他未盡事宜悉依本行相關作業辦法辦理。
消費優惠好禮
UMAMI
食尚品味真享受
生日當月至UMAMI微風南山店内用消費，出示專屬電子生日賀卡（手機出示或列印），即可獲贈3.5吋蛋糕乙份。
- 活動對象
本行財富管理會員(個人理財、白金理財與私人銀行理財)之個人戶（不適用國際金融業務分行客戶）。
- 本活動僅限台北富邦銀行財富管理會員使用，每人限兌換乙次，且不得與其他優惠專案合併使用。生日當月至UMAMI微風南山店內用消費，出示台北富邦銀行專屬電子生日賀卡 (手機出示或列印)，即贈送壽星禮 — 3.5吋蛋糕乙份。
- 優惠期間為 2022年07 月01日 ~ 2023年06 月30日。
- 結帳前請先出示優惠訊息，本專案活動兌換時需加入金色三麥會員。
- 如有任何爭議，金色三麥餐飲股份有限公司保有活動最後變更、解釋、行使之權利。所載之活動內容本行保留隨時終止或更改之權利，並於本行網站公告週知，其他未盡事宜悉依本行相關作業辦法辦理。
消費優惠好禮
pd by petit doux
奢華宮廷饗美食
生日當月至pd内用消費，出示專屬電子生日賀卡（手機出示或列印），即可獲贈雲朵瓦帕鬆餅乙份。
- 活動對象
本行財富管理會員(個人理財、白金理財與私人銀行理財)之個人戶（不適用國際金融業務分行客戶）。
- 本活動僅限台北富邦銀行財富管理會員使用，每人限兌換乙次，且不得與其他優惠專案合併使用。生日當月至pd by petit doux內用消費，出示台北富邦銀行專屬電子生日賀卡 (手機出示或列印)，即贈送壽星禮 — 雲朵瓦帕鬆餅乙份。
- 優惠期間為 2022年07 月01日 ~ 2023年06 月30日。
- 結帳前請先出示優惠訊息。
- 本專案活動兌換時需加入petit doux 微兜會員，雲朵瓦帕鬆餅需提前三天預訂。
- 如有任何爭議，petit doux 微兜保有活動最後變更、解釋、行使之權利。所載之活動內容本行保留隨時終止或更改之權利，並於本行網站公告週知，其他未盡事宜悉，依本行相關作業辦法辦理。
消費優惠好禮
BAC Cake&Sweets
濃郁滋味最甜蜜
生日當月至全台BAC Cake&Sweets任一分店消費，出示專屬電子生日賀卡（手機出示或列印），享有6吋經典巧克力系列蛋糕9折優惠。
- 活動對象
本行財富管理會員(個人理財、白金理財與私人銀行理財)之個人戶（不適用國際金融業務分行客戶）。
- 本活動僅限台北富邦銀行財富管理會員使用，每人限兌換乙次，且不得與其他優惠專案合併使用。生日當月至BAC門市消費，出示台北富邦銀行專屬電子生日賀卡 (手機出示或列印)，即享6吋經典巧克力系列蛋糕，9折優惠。
- 優惠期間為 2022年07 月01日 ~ 2023年06 月30日。
- 結帳前請先出示優惠訊息。
- 如有任何爭議，BAC保有活動最後變更、解釋、行使之權利。所載之活動內容本行保留隨時終止或更改之權利，並於本行網站公告週知，其他未盡事宜悉依本行相關作業辦法辦理。
消費優惠好禮
咖哩樹
職人果泥厚咖哩
生日當月至全台咖哩樹消費主餐，出示專屬電子生日賀卡（手機出示或列印），即可獲贈 外帶咖哩冷凍包組合乙份 （嫩燉雞肉咖哩包or純素果泥咖哩包＋冷凍薑黃飯or冷凍紅藜飯）
- 活動對象
本行財富管理會員(個人理財、白金理財與私人銀行理財)之個人戶（不適用國際金融業務分行客戶）。
- 本活動僅限台北富邦銀行財富管理會員使用，每人限兌換乙次，且不得與其他優惠專案合併使用。生日當月至咖哩樹門市消費，出示台北富邦銀行專屬電子生日賀卡 (手機出示或列印)，即可獲贈 外帶咖哩冷凍包組合乙份 （嫩燉雞肉咖哩包or純素果泥咖哩包＋冷凍薑黃飯or冷凍紅藜飯）。
- 優惠期間為 2022年07 月01日 ~ 2023年06 月30日。
- 結帳前請先出示優惠訊息。
- 如有任何爭議，咖哩樹保有活動最後變更、解釋、行使之權利。所載之活動內容本行保留隨時終止或更改之權利，並於本行網站公告週知，其他未盡事宜悉依本行相關作業辦法辦理。
消費優惠好禮
MyVideo
MyVideo豪華月租影音線上看
憑EDM上的序號進入MyVideo 官網進行兌換，可觀賞豪華月租影片7天內無須付費。
- 活動對象
本行財富管理會員(私人銀行理財)之個人戶（不適用國際金融業務分行客戶）。
- 進入MyVideo 官網>「序號兌換頁」進行兌換。每帳號限兌換乙次。
兌換網址：https://www.myvideo.net.tw/SN-exchange
- 兌換期限：2023年6月30日前須輸入使用，逾期恕不補發。
- 此為續扣型序號，兌換時須先輸入信用卡資料，兌換後7天內無需付費，並可隨時取消，若7天後未取消將依指定費用定期扣款。序號可觀看豪華月租影片，單次付費及珍藏版影片不適用。
- 多組序號恕無法累加天數使用，相關規定依MyVideo公告為主。